In de Dender in Erembodegem is gisteren een lichaam gevonden. Het waren voorbijgangers die het lichaam van een vrouw in het water opmerkten. Intussen is er een autopsie gehouden en daaruit blijkt dat er al zeker geen kwaad opzet in het spel is. Wat er juist gebeurd is, is voorlopig nog één groot vraagteken.