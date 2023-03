Lichaam van 45-jarige man terug gevonden in beek in centrum Balegem

In het centrum van Balegem, een deelgemeente van Oosterzele, is vanochtend een lichaam gevonden. Het levenloze lichaam werd iets na half negen opgemerkt door een buurtbewoner. Het lag in een beek vlakbij de straat Gootje. De identiteit van het slachtoffer werd al snel achterhaald. Het gaat om een 45-jarige man uit Oosterzele. Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet geweten, dat wordt nog onderzocht door de wetsarts. De man woonde vlakbij de plaats waar hij is gevonden. Hij was gisterenavond nog gezien in z'n stamcafé even verderop. Wellicht gaat het om een tragisch ongeval.