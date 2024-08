Lichaam gevonden op de Dender in Aalst, parket voert onderzoek

Op de Dender in Aalst hebben de hulpdiensten deze namiddag het levenloze lichaam van een man gevonden in het water. Het parket van Oost-Vlaanderen komt ter plaatse voor onderzoek. De Tragel en de Zwartehoekbrug zijn afgesloten. Hoe de man in het water is terechtgekomen is nog onduidelijk. Alle pistes liggen op dit moment nog open.