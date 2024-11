Lichaam dat aan jaagpad in Wetteren gevonden werd is van een Poolse man, DNA-onderzoek moet identiteit bevestigen

De identiteit van het stoffelijk overschot dat op 12 november gevonden werd aan het jaagpad langs de Schelde in Wetteren is bekend. Het gaat om een man van 43 uit Polen. Dat kon Wetteren Actueel achterhalen, en het is bevestigd door het parket. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding toen het ontdekt werd. De man had wel een Poolse identiteitskaart op zak en zo kwam de zaak in een stroomversnelling. Aan zijn dochter in Polen werd gevraagd om een DNA-staal, om zo later de identiteit definitief te bevestigen. De man zou al jaren van omzwervingen achter de rug hebben. Wat er tot zijn dood in Wetteren heeft geleid, is niet bekend. Maar er waren geen sporen van geweld of van een tussenkomst van derden. Het lichaam zou nu naar Polen worden gerepatrieerd.