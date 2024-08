Liberalen trekken in Aalst naar kiezer onder nieuwe naam 'Voor Aalst'

In Aalst trekt de Open Vld-afdeling onder een nieuwe naam naar de kiezer: 'Voor Aalst'. De liberale partij heeft er al enkele bewogen maanden opzitten. Huidig schepen Jean-Jacques De Gucht zette een stap opzij en zal de lijst niet trekken, en ook de voorzitter van de lokale afdeling stapte op. Allemaal het gevolg van de tegenvallende verkiezingsuitslag in juni. Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, is nog niet duidelijk wie lijsttrekker zal worden van 'Voor Aalst'. Dat maken de liberalen pas volgende week bekend.