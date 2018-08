Lokerse Feesten: Buurt geniet mee, vanop terras achter podium

22.000 mensen, zoveel bezoekers kreeg het tweedaags dancefestival Dance D-Vision in Zottegem dit weekend over de vloer. Zaterdag was het festival volledig uitverkocht. En ook vrijdagavond, toen wij langs gingen, was de sfeer er opperbest en was het echt wel over de koppen lopen. Tijdens deze ondertussen al achtste editie draaide alles rond het thema Far West.