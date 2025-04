Leverwaarden Guy D'haeseleer licht verbeterd

Burgemeester van Ninove Guy D’haeseleer mag de afdeling intensieve zorg mogelijk verlaten. Zijn leverwaarden zijn nog steeds slecht, maar ze gaan wel stilaan de goede kant op. Donderdag was hij met spoed overgebracht naar het UZ Gent met hepatitis, een ontsteking van de lever. Er was even sprake van een levertransplantatie. Zijn plusdochter Malika , ook schepen in de stad, waakt bij hem in het ziekenhuis. Ze benadrukte vrijdag nog aan de telefoon dat Guy hard aan het vechten is om weer beter te worden.