Levensloop Beveren zamelt 232.175 euro in

232.175 euro. Zoveel heeft Levensloop Beveren dit jaar opgehaald. En dat bedrag gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker. Het is wel een voorlopig bedrag, want er kan nog altijd een beetje bijkomen. Dit jaar stapten of liepen 3000 deelnemers mee voor het goede doel. 25 teams deden dat zelfs voor 24 uur aan één stuk. In ons land is de Levensloop in Beveren de grootste en ook diegene die het meeste geld binnenhaalt. Op deze achtste editie wilde de organisatie het totaalbedrag van 2 miljoen euro overschrijden. En dat is gelukt.