Levensloop Beveren: 'Door een val hier op de piste is bij mij kanker ontdekt, vandaag ben ik hier terug.'

In het bedrijf Recticel in Overschelde, bij Wetteren is kort na de middag brand uitgebroken in een opslagplaats van het bedrijf, dat producten in schuimrubber maakt. Het bedrijf is tijdelijk ontruimd. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft de ruimte gecontroleerd laten uitbranden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft in de onmiddellijke en ruime omgeving geen schadelijke stoffen gemeten. Inwoners van Overschelde houden wel best ramen en deuren dicht zolang er nog een brandgeur waarneembaar is.