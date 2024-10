Levensloop Beveren bijna klaar voor 19 en 20 oktober

Levensloop vindt in Beveren over anderhalve week plaats, in het weekend van 19 en 20 oktober. U kent de formule: vrijwilligers over heel het land zetten het hele jaar door verschillende acties op touw, van kleine activiteiten tot een groot evenement van 24 uur. Dat is dan een loop of wandeling waaraan je individueel of als team kan deelnemen. Met de opbrengst financiert de Stichting tegen Kanker dan wetenschappelijk onderzoek en andere projecten die bijdragen aan het welzijn van mensen met kanker. Levensloop Beveren is één van de grootste in het land, en dat blijkt ook nu, want nog voor het evenement heeft plaatsgevonden is er al heel wat geld ingezameld.