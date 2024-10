Op Levensloop Beveren hebben honderden wandelaars en lopers 24 uur lang het beste van zichzelf gegeven. Wij gingen al die dappere zielen aanmoedigen, en we brachten ook een bezoekje aan de herinneringsruimte. Dat is een stilteplek in het Levensloopdorp waar nabestaanden en vrienden nog even kunnen alleen zijn met de mensen die de strijd verloren hebben.