Levensloop Aalst levert voorlopig 103.000 euro op: "Een ontzettend warm gevoel"

In Aalst is deze namiddag de Levensloop afgelopen. En ze mogen daar tevreden terugblikken op een geslaagd weekend. Het loopevenement voor het goede doel levert deze keer iets meer dan 100.000 euro op. Dat bedrag is wel nog niet volledig, want er moet nog wat bijgeteld worden. De opbrengst gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker, en wordt ingezet om het onderzoek en de behandelingen van de ziekte te ondersteunen. Het mooie bedrag zorgt voor tevreden gezichten bij de organisatie en de deelnemers.