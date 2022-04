Vanmiddag is in De Klinge een vrachtwagen vol dierenvoeding naar Oekraine vertrokken. De bedoeling is om in Kiev en Lviv dierenasielen te gaan bevoorraden. Want in Oekraïne is er door het conflict met Rusland momenteel een groot tekort aan eten voor dieren. De voeding werd ingezameld door Yona Van Puyvelde. Haar organisatie ‘Help de dieren in Oekraïne’ is op korte tijd een gigantisch succes geworden.