Levenloos en bebloed lichaam gevonden onder spoorwegbrug in Zottegem

In Zottegem is de voorbije nacht het levenloze lichaam gevonden van een 49-jarige man. Dat gebeurde aan de spoorwegbrug op de Bruggenhoek, iets na middernacht. Het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse voor een onderzoek, net als het labo en een wetsdokter. Over de precieze identiteit van de man is nog niks bekendgemaakt. Ook de doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Omdat het lichaam bebloed was worden alle mogelijke pistes onderzocht. Overmorgen vindt er ook een autopsie plaats. Meer info wil het parket voorlopig niet kwijt.