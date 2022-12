Een sportbericht dan. Volleybalclub Lindemans Aalst is Europees uitgeschakeld. Het verloor na de heen- nu ook de terugwedstrijd in de achtste finales van de CEV-cup van Omonia Nicosia. De heenwedstrijd in Cyprus eindigde eind vorige maand op 3-1. Gisterenavond in eigen zaal verloor Lindemans met 2-3. De setstanden waren 25-18, 21-25, 25-22, 22-25 en 11-15.