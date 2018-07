Het WK-avontuur zit erop. De eerst grote kansen tegen Frankrijk waren wel degelijk voor onze Rode Duivels, maar uiteindelijk is onze nationale ploeg er niet in geslaagd om voor de eerste keer in de geschiedenis de finale van de wereldbeker te bereiken. De Duivels kwamen een vroege treffer na de rust niet meer te boven. Frankrijk won zo met 0-1 dankzij de goal van verdediger Samuel Umtiti. De ontgoocheling in de huiskamers en aan de tientallen grote schermen in de streek is groot. In Sint-Niklaas waren zo'n 8.500 supporters samengekomen op het Hendrik Heymanplein. Wat opnieuw een voetbalfeest had moeten worden, is een afknapper van jewelste geworden.