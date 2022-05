Lenteweertje lokt eerste zonnekloppers naar openluchtzwembad in Hamme

In Hamme heeft het openluchtzwembad dit weekend de deuren geopend, als 1 van de eerste grotere complexen in de streek. In Beveren is het kleinere buitenbad van de Meerminnen ook al te open, maar het openluchtcomplex in Wetteren bijvoorbeeld opent pas op 6 juni. Het weer zit de Hammenaars in elk geval al mee, en ze hebben ook genoeg redders. En dat blijkt in heel wat andere openbare zwembaden in Vlaanderen een groot probleem te zijn.