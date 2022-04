Lennert Teugels boekt eerste profzege in Ronde van Griekenland

De sport dan: wielrenner Lennert Teugels uit Aalst heeft z'n eerste profzege geboekt. Vanmiddag schreef hij de derde etappe van de Ronde van Griekenland op z'n naam. In het Griekse Karditsa was Teugels mee in een kopgroep van 17. De werd nog uit mekaar gespat door een valpartij. En in de sprint was de renner van Tarteletto - Isorex sneller dan een Italiaan en een Griek. Goed voor z'n eerste profzege ooit. Teugels is ook bekend als Vlaams kampioen virtueel koersen.