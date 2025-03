In de Challenger Pro League heeft SK Beveren zonet gewonnen op het veld van Patro Eisden met 1-2. Op het uur maakt Lennart Mertens er met een rake kopbal 0-1 van. Maar een minuut later staan de bordjes alweer gelijk. Toch weet Mertens opnieuw te scoren, waardoor Beveren de drie punten mag meenemen naar de Freethiel. Door de zege deelt geel-blauw nu de vierde plek in het klassement met Patro Eisden.