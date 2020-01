Lekkende container aan MPET in Waaslandhaven voorlopig onder controle

Het incident met de lekkende container aan de MPET-containerterminal in de Waaslandhaven is voorlopig onder controle. Gisteren werd een deel van de terminal aan het Deurganckdok ontruimd nadat een lek met ontvlambaar methyl-metha-crylaat werd vastgesteld. Als die vloeistof in contact komt met lucht, dan kan dat een ontploffing veroorzaken. Uit voorzorg was er een veiligheidsperimeter ingesteld tot 500 meter. Vanmorgen vroeg zijn de hulpdiensten erin geslaagd om de container voldoende af te koelen, waardoor het gevaar geweken was. Om 4 uur is dan beslist om de afzetting af te bouwen, en werden de Sint-Antoniusweg en de voorkaai aan het Deurganckdok opnieuw vrijgegeven. Maar het kan nog wel enkele dagen duren vooraleer de situatie volledig onder controle is.