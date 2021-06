Lek op school in Denderleeuw, een miljoen liter water stroomt in de kelder

Het voorspelde onweer heeft gisteren in de late avond her en der in onze regio voor overlast en schade gezorgd. Op sommige plaatsen sloeg ook de bliksem in. Dat was ook het geval in de Molenhoekstraat in Meerdonk, deelgemeente van Sint-Gillis-Waas, iets na 11 uur. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De brand die na de inslag ontstond in de alleenstaande woning werd pas 20 minuten later opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer stond de nok van het dak al in brand. Het vuur situeerde zich vooral onder de dakbedekking en was daardoor ook moeilijk te blussen. De schade aan de woning is groot, het huis is daardoor onbewoonbaar.