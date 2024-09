Enkele reeksen lager, in derde nationale, staat RFC Wetteren na vijf speeldagen alleen aan de leiding. Gisterenavond won het opnieuw, met 2-0 van Avanti Stekene. De laatste in de stand. Het was pas in de tweede helft dat Wetteren op voorsprong kon komen. Het telt nu dertien punten, Stekene amper twee.