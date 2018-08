Leger recruteert op Dance D-Vision

Opvallende aanwezige op het dancefestival in Zottegem was de Belgische luchtmacht. Die ziet festivals als een ideale gelegenheid om jonge mensen warm te maken voor een job in het leger. Zo mochten een aantal festivalgangers even mee vliegen met een helikopter.Het is de eerste keer dat het leger naar een festival trekt om de legermicrobe over te proberen brengen. Campagnes in scholen zijn gebruikelijker. Bij de luchtmacht komen ze jaarlijks 1500 mensen te kort. Door zelf actief naar jongeren te stappen, hoopt het leger die tekorten op te vullen.