Legendarische Gaston & Leo krijgen eerbetoon in hommagemusical

Het gloednieuwe museum van Waasmunster komt wellicht in de Kerkstraat, en niet in de Roosenbergabdij. Het zal onderdak bieden aan de collectie van het voormalige museum in kasteel Blauwendael en aan een deel van de collectie van de abdij van Roosenberg. Het nieuwe museum neerpoten op of rond die het kloostergebouw, zou logisch geweest zijn, maar blijkt onmogelijk. Want de abdij is beschermd en ligt bovendien in zonevreemd gebied.