Tweedehandskledij is hipper dan ooit tevoren. En in de Sint-Niklase middelbare school VTS3, trekken ze die trend ook door naar de verschillende opleidingen. Zo hebben de leerlingen in het kader van de vakken Winkeltechnieken en Magazijn een tweede handskledingwinkel geopend, onder de naam Vindj't. De hele school kan er langs om gratis te shoppen, en dat zorgt voor zowel een duurzame als een educatieve boost.