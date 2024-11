Leerlingen VLOT scholengroep Lokeren bouwen zeecontainers om tot noodwoning

Een zeecontainer ombouwen tot een noodwoning. Dat is het project van de laatstejaars van de VLOT Scholengroep in Lokeren. Ook werkgeversorganisatie VOKA en verschillende bouwbedrijven uit de streek zijn bij dat project betrokken. Ze geven advies en leveren materialen waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. De bedrijven zelf leren dan weer de leerlingen beter kennen. Waardoor ze misschien makkelijker technische talenten kunnen vinden en uiteindelijk in dienst nemen.