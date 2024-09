In Hamme hebben deze ochtend zeshonderd leerlingen vier grote stippen gevormd. Ze steunen hiermee de nationale STIP-IT actie tegen pesten. Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende middelbare scholen in de gemeente. Want pesten gebeurt spijtig genoeg nog steeds veel te veel, klinkt het hier. En daar willen ze samen een halt toeroepen.