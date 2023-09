En in het laatste jaar secundair onderwijs al een vak opnemen op de hogeschool, dat kan in de technische school GO! talent in Dendermonde. Zo'n 130 laatstejaarsstudenten zullen in het tweede semester een vak opnemen op HOGENT of sinds dit jaar kan dat ook op de Brusselse Erasmushogeschool. Dat is een toename van meer dan 250% in vergelijking met vorige jaren. De studenten zijn dan ook enorm fan van het concept en kijken ernaar uit om te ontdekken of verder studeren iets voor hen is of niet.