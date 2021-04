Het huidige schooljaar, opnieuw vol coronabekommernissen, nadert bijna z'n einde. Voor heel wat laatstejaars in het secundair onderwijs is dit het moment om te kiezen wat ze volgend jaar gaan studeren en waar. Een vaak moeilijke keuze. Om de geïnteresseerden toch wat op weg te helpen, organiseert de KU Leuven op de campussen in Aalst en Gent coronaproof rondleidingen. In bubbel toch de sfeer wat opsnuiven, dat is de bedoeling.