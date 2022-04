Leerlingen van het Oscar Romerocollege in Dendermonde zijn vandaag naar de provincie Luik getrokken. Ze deden er herstellingswerken in een middelbare school. Vorige zomer werd de school in Verviers getroffen door de zware overstromingen. In het kader van een solidariteitsactie, want het is vandaag Romerodag, stroopte het Romerocollege de mouwen op.