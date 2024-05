Leerlingen Oscar Romero College bouwen Mini-Dendermonde en verwerken gebouwen in een escape room

Nog in Beveren is het archief van de congegratie van de Zusters Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie overgedragen aan de gemeente. De burgemeester van Beveren en de overste van de zusters, zuster Aleydis, hebben daarvoor een overeenkomst gesloten. De gemeente zal zich nu ontfermen over het archief. En daar zijn bijzonder waardevolle stukken bij, zoals de aankoopakte van Hof ter Welle. Die werd door Anna Piers, de stichteres van de orde, zelf ondertekend in 1723. Met de ondertekening wil de gemeente het archief niet verloren laten gaan. Want de zusters hebben enorm veel betekend in Beveren. Naar aanleiding van de overeenkomst is er deze zondag trouwens een tentoonstelling in Hof ter Welle. Daar kan iedereen het levensverhaal van de oprichtster van de kloosterorde beter leren kennen. Want het zou zonde zijn moest alles verloren gaan, klinkt het bij beide partijen.