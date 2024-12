Leerlingen De Duizendpoot Berlare maken kerstgeschenkjes voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

De leerlingen van De Duizendpoot in Berlare hebben hun warm hart getoond voor kinderen die in kansarmoede leven. Ze hebben honderden cadeautjes gemaakt met oud speelgoed, om zij die het financieel moeilijk hebben een mooie kerst te bezorgen. De pakjes zijn dan opgehaald door de VZW Keramit die ze ook zal uitdelen aan de gezinnen. Een mooi gebaar en ook een mooie levensles voor de leerlingen over solidariteit.