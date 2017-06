De kamsalamander is aan een opmars bezig in onze regio. Dat zegt u misschien niet meteen zo heel veel maar deze kwetsbare diersoort is één van de 107 beschermde diersoorten in Europa. En hij komt in Vlaanderen voor, ook in gebieden waar je het niet meteen verwacht, zoals op het domein van de hoogspanningspost van netbeheerder Elia in Bazel.