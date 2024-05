Leerlingen Atheneum Lokeren gieten verhalen achter gedenkplaat in podcast

Het plaatstekort in onze scholen is groot. Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert daarom bijna 18 miljoen euro voor extra plaatsen in onze provincie. Concreet komen er 761 extra plaatsen bij in het buitengewoon onderwijs, in de B-stroom en in BSO- en TSO-opleidingen. In Geraardsbergen komt er zelfs een volledig nieuwe school voor buitengewoon secundair onderwijs. Die zal een goeie 5 miljoen euro kosten en zal zo'n 80 extra plaatsen creëren. De investeringen moeten een einde maken aan kamperen voor de schoolpoort om je kind in te schrijven. De voorbije weken was dat nog het geval in twee scholen in Aalst.