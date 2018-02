Leerling schrijft brief aan Francken om klasgenoot in België te houden

Bij onder meer De Lijn, de NMBS, op scholen, bij afhaalophaaldiensten en ook in gevangenissen, de stakingsactie van de socialistische overheidsvakbond ACOD heeft vandaag voor flink wat hinder in ons land gezorgd, ook in Oost-Vlaanderen. De vakbond eist duidelijkheid van de regering over de lijst van zware beroepen. Die lijst bepaalt of je vroeger op pensioen kunt gaan. Omdat die duidelijkheid er nog altijd niet is reed in Sint-Niklaas 55% van de bussen niet uit, in Aalst was dat iets minder dan de helft. Ook het treinverkeer was ernstig verstoord.