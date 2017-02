Nieuws Leerling Mariagaard Wetteren stabiel na ongeval lasershooting

De gezondheidstoestand van de leerling van 16, die vorige week zwaargewond raakte in het Instituut Mariagaard in Wetteren, zou stabiel zijn. De jongen had vorige woensdag, tijdens een spel met de opvoeders, een zwaar luik van een kruipkelder op zijn hoofd gekregen. Hij moest onmiddellijk worden geopereerd en wordt sindsdien ook in een kunstmatige coma gehouden, zodat hij rustig kan genezen. Hij zou niet langer in kritieke toestand zijn.