Leen Dierick: "Kerncentrales dicht in 2025, De Wever wil zieltjes winnen"

Dendermonds volksvertegenwoordiger Leen Dierick van CD&V is niet te spreken over de uitspraken van Bart De Wever over de kernuitstap. De N-VA-voorzitter trekt het akkoord in twijfel dat de federale regering recent sloot over het energiepact. De kerncentrales sluiten in 2025, zoals in het akkoord staat, is volgens hem niet realistisch en wenselijk. Volgens Dierick zaait De Wever twijfels en wil hij zieltjes winnen.