Leegstaande woning gaat volledig in vlammen op in Zele

In Huivelde in Zele is de voorbije nacht een leegstaande woning volledig in de vlammen opgegaan. De voormalige bewoners verblijven al een tijdje in het woonzorgcentrum. Een voorbijganger had de rook opgemerkt, iets over vier uur vannacht. Op de zolder van de woning stonden naar verluidt heel wat kartonnen dozen, waardoor de brand bijzonder hevig was. Het duurde dan ook even voor de brandweer de vlammen onder controle had. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De woning is wel volledig vernield. Ook het aanpalend huis heeft lichte schade opgelopen.