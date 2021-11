Leegstaande panden worden pop-up in vijf Oost-Vlaamse gemeenten

Schuimrubberproducent Recticel uit Wetteren verkoopt zijn afdeling Slaapcomfort voor 122 miljoen euro aan de Portugese groep Aquinos. Het gaat om matrassen, lattenbodems en boxsprings met bekende merken als Beka of Lattoflex. Die worden gemaakt in negen fabrieken, met in totaal meer dan 1.500 werknemers. De afdeling telt twee fabrieken in ons land. Recticel had het bedrijf eerder dit jaar in de etalage gezet. De overnemer, de Portugese groep Aquinos, is één van de grootste producenten van matrassen in Europa. Eerder kondigde Recticel ook al de verkoop aan van de divisie industriële schuimen. De groep wil zich volledig terugplooien op zijn isolatieactiviteiten, om zo een vijandig bod af te weren van het Oostenrijkse Greiner.