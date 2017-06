Onderwijs Leeg kinderdagverblijf maakt plaats voor nieuwe school

Freinetschool Villa Da Vinci opent een nieuwe campus voor beroepsonderwijs in Sint-Niklaas. Het is de eerste beroepsfreinetschool in de regio. De klaslokalen van 'Casa Da Vinci' worden ingericht in een voormalig kinderdagverblijf aan de Noordlaan. In de beroepsfreinetschool kunnen leerlingen kiezen voor de richtingen kantoor, verkoop, verzorging en voeding. Het grote verschil met het reguliere beroepsonderwijs is dat de leerlingen geen handboeken zullen gebruiken. Vanaf 1 september gaan hier twee eerstegraadsklassen aan de slag, met in totaal 24 leerlingen.