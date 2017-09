Leefmilieu-actiecomité Abllo: station van Temse niet toegankelijk genoeg

Er is goed nieuws over de N46 in Zottegem, dat is de Provinciebaan. De weg zal in de tweede helft van volgend jaar heraangelegd worden. Dat laat Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele weten aan onze redactie. De weg is in slechte staat en zal over een lengte van bijna 3 kilometer aangepakt worden. Er wordt ook te vaak snel gereden en vorig jaar in april stierf er nog een jongen van 15 bij het oversteken van de baan. Daarom komen er op het traject veilige oversteekplaatsen. Er komen ook meer parkeerplaatsen voor de lokale handelaars. Er is daarvoor een onteigeningsplan opgemaakt. Volgend jaar deze tijd zouden de werken dus bezig moeten zijn.