Sport Leedse bobsleester mag naar de Winterspelen in Pyeongchang

Bobsleester Ann Vannieuwenhuyse en haar partner Sophie Vercruyssen hebben zich met hun bobslee geplaatst voor de Winterspelen in Pjong-tsjang. Ze zullen samen met het team van Elfje Willemse de Belgische kleuren verdedigen. Vannieuwenhuyse gaat volgende maand voor de eerste keer naar de Winterspelen. Ze behaalde de afgelopen seizoenen een 4de plaats op twee wereldbekerwedstrijden en een bronzen medaille op het WK voor junioren. Ze is in 2011 pas begonnen met bobsleeën en ze is pilote van het team.