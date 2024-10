Ledenaar Johan De Ryck schrijft boek over Julius Caesar: "In Serskamp wordt beweerd dat de naam afkomstig is van Caesar's kamp"

Ledenaar en voormalig VRT-journalist Johan De Ryck heeft een boek geschreven over Julius Caesar. 'Ave Caesar', heet het. Al van kinds af aan is De Ryck gefascineerd door de geschiedkundige figuur. Vooral ook omdat onze streek een belangrijke rol heeft gespeeld binnen het Romeinse Rijk. En dat is een van de dingen die hij aan de hand van lezingen en ook aan de hand van zijn nieuwe boek wilt vertellen. En ook tijdens de lessen Latijn, want de auteur geeft ook nog les.