Leden van Vooruit keuren regeerakkoord goed tijdens Congres in Sint-Niklaas, partijvoorzitter Conner Rousseau: "Willen onze verantwoordelijkheid nemen"

In 't Bau-huis in Sint-Niklaas hebben de leden van Vooruit vanavond het regeerakkoord goedgekeurd. 88 procent van de leden stemde voor, 12 procent stemde tegen of onthoudde zich. Vooral dat de koopkracht zal beschermd worden door het behoud van de index, en dat er zal geïnvesteerd worden in betaalbare en toegankelijke zorg, mede dankzij de onderhandelingen van Vooruit, stemden de partijgenoten tevreden. Wie de ministers worden van Vooruit en welke portefeuilles ze in de wacht slepen, daarover moet partijvoorzitter Conner Rousseau nog onderhandelen met de andere partijen.