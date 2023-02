Siebe Ledegen (20) in definitieve selectie nationale basketploeg

Het is nu ook officieel. De Ronde van Vlaanderen rijdt niet door onze streek. De organisatie heeft zopas het parcours bekendgemaakt. De start is in Brugge en de aankomst ligt nog altijd in Oudenaarde. Maar daartussen wordt er dus niet in onze streek gereden. Ook niet in Zottegem langs de Paddestraat, de bekende kasseistrook. De renners passeren wel vlakbij, in Michelbeke bij Brakel, maar dus niet in Zottegem zelf. Vlaanderens Mooiste wordt dit jaar gereden op zondag 2 april.