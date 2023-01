Lede: voormalig rusthuis Villa Letha moet wijken voor nieuw multifunctioneel schoolgebouw

Vanaf vanavond kan je de gemeenteraad van Zele ook volgen van achter je computerscherm. De gemeente zal de vergaderingen filmen en live streamen via het internet. Zele is daarmee de zoveelste gemeente die op de digitale kar springt. Iets meer dan de helft van de steden en gemeenten in onze regio zendt de gemeenteraden nu live uit online. Ook in onder meer Beveren, Aalst, Sint-Niklaas en Dendermonde zijn de zittingen al te volgen via livestream. Corona heeft de opmars van de camera's in de raadzalen zowat overal bevorderd. Toen was digitaal vergaderen de enige optie. Om de uitzending vanavond mee te volgen, ga je best naar de Facebookpagina van de gemeente Zele.