De kans is groot dat er één groot vaccinatiecentrum komt in de sporthal van Beveren voor inwoners van de meest noordelijke gemeenten van het Waasland. Dat zegt burgemeester Marc Van de Vijver. Vanavond zit hij daarvoor samen met zijn collega-burgemeesters uit Zwijndrecht, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke en Stekene. In de vijf Wase gemeentes komen één, of misschien twee, vaccinatiecentra. Omdat Beveren het dichtst bevolkt is, is een vaccinatiecentrum bij ons de logica zelve, zegt de burgemeester.