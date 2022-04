Nieuws Lede opgeschrikt door spectaculaire politieachtervolging

Gisterenavond rond half zeven werd het centrum van Lede opgeschrikt door een spectaculaire politieachtervolging. Een zwarte BMW reed tegen hoge snelheden door het dorpscentrum. De chauffeur reed ook over voet- en fietspaden en tegen de rijrichting. Roekeloos en gevaarlijk, soms tegen 100 kilometer per uur in de bebouwde kom. Een enorme politiemacht achtervolgde de chauffeur al van in Erembodegem. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand aan de oude bibliotheek in Lede en de chauffeur zette het op een lopen. Niet veel later kon de politie hem inrekenen. Waarom hij wegvluchtte, is nog niet duidelijk. Maar zijn wagen was niet ingeschreven of verzekerd en de chauffeur had zelf ook geen rijbewijs. Hij moet zich later voor de politierechter verantwoorden.