Lede maakt enige openbare toilet betalend omdat gebruikers het te smerig achterlaten

Nog in Lede neemt het lokaal bestuur een opvallende maatregel, omdat het openbaar toilet in de gemeente te vaak te smerig wordt achtergelaten. Wie voortaan gebruik wil maken van het toilet, moet één euro betalen. Op die manier wil de gemeente de overlast van de voorbije maanden aanpakken, want te vaak werden de faciliteiten niet proper achtergelaten. De poetsfirma werd al extra ingezet, maar dat bleek niet voldoende. Het openbaar toilet ligt vlakbij de markt van Lede, en het Hoppinpunt voor de bus.