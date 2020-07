In Vlierzele, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, is er vanmiddag een minuut stilte gehouden , als eerbetoon aan de overleden wielrenner Niels De Vriendt, uit Impe. Dat gebeurde voor da aanvang van de kermiskoers daar. De ploegmakkers staan op de eerste rij. Niels de Vriendt, die gisteren begraven is, kwam vorige zaterdag om het leven na een kwalijke val tijdens een oefenkoers. Hij was net geen 21, maar wel al vele jaren actief in het wielrennen. Een wielerliefhebber en streekgenoot die op dergelijke tragische manier het leven laat, dat hakt er ook hier stevig in. Normaal gezien had De Vriendt hier in Vlierzele vandaag mee aan de start gestaan.